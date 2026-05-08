Прем’єрка Латвії назвала незадовільною реакцію на ситуацію з дронами

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Силіня запросила міністра оборони країни Андріса Спрудса через інцидент із безпілотниками, які залетіли в латвійський повітряний простір. Про це вона повідомила 8 травня.

За словами Силіні, зустріч відбудеться 11 травня.

«Ситуація з вирішенням проблем, пов’язаних із дронами, є незадовільною», – заявила голова уряду.

Раніше Спрудс у коментарі латвійському телебаченню визнав обґрунтованість критики на адресу Міноборони в зв’язку з тим, що безпілотники, які потрапили в повітряний простір Латвії в ніч проти 7 травня, не були збиті.

Він визнав, що дрони треба збивати і це відповідальність керівництва збройних сил і його «як політичного лідера». Спрудс висловив готовність поважати рішення Сейму щодо його ймовірної відставки.

Водночас міністр оборони назвав збиття дронів проблематичним, навівши як доказ те, що протягом останнього року мав місце лише один випадок такого збиття – коли винищувач збив безпілотник у Польщі.

Вранці 7 травня в Латвії впали два безпілотники, які залетіли туди з боку Росії. Зокрема, один із них влучив у порожній нафтовий резервуар, спричинивши пожежу. Латвійський уряд викликав тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту в зв’язку з інцидентом.