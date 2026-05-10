Сибіга: дрони, які впали в Латвії, потрапили туди через роботу російської РЕБ

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга провів розмову з латвійською колегою Байбою Браже – про це сторони повідомили 10 травня. Вона, зокрема, стосувалася нещодавніх інцидентів із падінням безпілотників у Латвії.

«Розслідування довели, що вони стали результатом навмисного відхилення українських дронів російськими засобами радіоелектронної боротьби від їхніх цілей у Росії», – заявив Сибіга.





За його словами, в розмові він підтвердив готовність України працювати разом з країнами Балтії та Фінляндією, щоб запобігти таким випадкам, зокрема, за безпосередньої участі українських фахівців.

«Наша мета – максимальна безпека Латвії, інших країн Балтії та Фінляндії. По-перше, шляхом ефективної протидії російській агресії та послаблення російської військової машини. По-друге, шляхом сприяння посиленню захисту повітряного простору наших друзів», – додав міністр.

Браже також повідомила, що Сибіга підтвердив їй результати розслідування: українські дрони, «націлені на російські військові об’єкти, були навмисно спрямовані до Латвії діями Росії» й розбилися на території цієї країни.

Вранці 7 травня в Латвії впали два безпілотники, які залетіли туди з боку Росії. Зокрема, один із них влучив у порожній нафтовий резервуар, спричинивши пожежу. Латвійський уряд викликав тимчасового повіреного у справах Росії для вручення ноти протесту в зв’язку з інцидентом.

За останні місяці кілька дронів, імовірно, запущені під час атак на російські об’єкти в районі Балтійського моря, опинялися на території Естонії, Латвії та Фінляндії.

8 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна «розглядає» можливість направлення українських експертів до регіону після порушення кордону Латвії та влучання щонайменше одного безпілотника у сховище палива. За його словами, це «допоможе посилити безпеку повітряного простору наших друзів від будь-яких типів інцидентів».