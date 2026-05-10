ЗМІ: Естонія очікує, що Україна покращить контроль над БпЛА після порушень повітряного простору

Естонія очікує від України посилення контролю над безпілотниками після кількох інцидентів із порушенням повітряного простору країн Балтії, повідомляє естонський суспільний мовник ERR.

За даними медіа, після кількох інцидентів із безпілотниками Україна хоче направити до країн Балтії своїх експертів для посилення повітряної безпеки і вже зв’язалася щодо цього питання із посольством Естонії. Зміст плану поки що не розкривається.

«Зрозуміло, все це вимагає уточнення та роз'яснення. Що саме це означає? Цим (отриманням роз'яснень – ред.) ми зараз дуже оперативно і займаємося. Для української сторони найпростіший спосіб утримувати свої безпілотники подалі від нашої території – це ефективніший контроль над своєю діяльністю», – заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.



Україна має право захищатися та завдавати ударів по російських цілях, однак, як зазначив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, уряд Естонії дуже стурбований ризиком серйозних подій. Зниження ризиків уже обговорювалося з українською стороною. При цьому слід розуміти, що українські дрони літають поруч із кордоном невипадково.

Водночас міністр оборони Латвії Андріс Спрудс каже, що зрештою Києву вирішувати, чи ділитися своїми планами щодо ударів:

«Якщо говорити про конкретні інциденти та траєкторії польоту, то це Україні вирішувати, інформувати нас про це чи ні. Загалом це оперативна інформація».

За останні місяці кілька дронів, імовірно, запущені під час атак на російські об’єкти в районі Балтійського моря, опинялися на території Естонії, Латвії та Фінляндії.

8 травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Україна «розглядає» можливість направлення українських експертів до регіону після порушення кордону Латвії та влучання щонайменше одного безпілотника у сховище палива. За його словами, це «допоможе посилити безпеку повітряного простору наших друзів від будь-яких типів інцидентів».

Він також заявив, що спеціалізовані установи країн тісно співпрацюють, щоб мінімізувати ризики повторення таких інцидентів.



