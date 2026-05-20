Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Рютте назвав абсурдом твердження Росії про можливий запуск українських дронів із Латвії

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте

Генеральний секретар НАТО вважає абсудрними заяви Росії про можливий запуск українських дронів із території Латвії, які заперечили в Ризі й Києві. Про це Марк Рютте заявив, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі 20 травня.

«Ці російські заяви є абсолютно абсудрними, сміховинними, і Росія сама це знає», – зазначив Рютте.

Очільник Північноатлантичного альянсу не став підтверджувати чи заперечувати твердження української сторони, що Росія навмисне перенаправляє дрони з України на територію союзників. Рютте зазначив, що не володіє цією інформацією. Але наголсоив, що безпілотники опиняються в Балтії «не тому, що Україна хотіла їх туди спрямувати».

«Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався у 2022 році – після того, що Росія зробила в Криму у 2014 році проти України. Саме тому це відбувається», – підкреслив Рютте.

Відповідаючи на запитання про оптимальний шлях протидії дронам з огляду на збиття українського безпілотника винищувачем F-16 в Естонії 19 травня, Рютте підкреслив, що це залежить від ситуації.

«Головне, що системи протиповітряної оборони НАТО знову були задіяні… Не коментуватиму, у яких саме ситуаціях потрібні винищувачі чи інші системи. Але загалом, як ви знаєте, частина Eastern Century полягає не лише в об’єднанні всіх наших спроможностей на східному фланзі, а й у тому, щоб засвоїти всі уроки з України та війни дронів, яку Україна успішно веде проти Росії. Ми повинні інтегрувати ці уроки в наші системи, моделі та підходи», – резюмував Рютте.

19 травня Україна принесла вибачення Естонії за інцидент із дроном, спричинений російськими засобами радіоелектронної боротьби, повідомляв речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони в бік Балтійського регіону, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. За його словами, Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії.

«Ми перепрошуємо в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні установи перебувають і надалі перебуватимуть у тісній взаємодії з метою встановити суть кожного випадку та знайти способи запобігання їм, зокрема за безпосередньою участю груп наших експертів», – зазначив речник МЗС.

Тихий також вказав, що всупереч російським заявам, ані Естонія, ані Латвія, ані Литва, ані Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії, а Україна ніколи не зверталася з таким запитом.

Речник МЗС України подякував партнерам в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку і солідарність.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG