Рютте назвав абсурдом твердження Росії про можливий запуск українських дронів із Латвії

Генеральний секретар НАТО вважає абсудрними заяви Росії про можливий запуск українських дронів із території Латвії, які заперечили в Ризі й Києві. Про це Марк Рютте заявив, відповідаючи на запитання кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі 20 травня.

«Ці російські заяви є абсолютно абсудрними, сміховинними, і Росія сама це знає», – зазначив Рютте.

Очільник Північноатлантичного альянсу не став підтверджувати чи заперечувати твердження української сторони, що Росія навмисне перенаправляє дрони з України на територію союзників. Рютте зазначив, що не володіє цією інформацією. Але наголсоив, що безпілотники опиняються в Балтії «не тому, що Україна хотіла їх туди спрямувати».

«Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався у 2022 році – після того, що Росія зробила в Криму у 2014 році проти України. Саме тому це відбувається», – підкреслив Рютте.

Відповідаючи на запитання про оптимальний шлях протидії дронам з огляду на збиття українського безпілотника винищувачем F-16 в Естонії 19 травня, Рютте підкреслив, що це залежить від ситуації.

«Головне, що системи протиповітряної оборони НАТО знову були задіяні… Не коментуватиму, у яких саме ситуаціях потрібні винищувачі чи інші системи. Але загалом, як ви знаєте, частина Eastern Century полягає не лише в об’єднанні всіх наших спроможностей на східному фланзі, а й у тому, щоб засвоїти всі уроки з України та війни дронів, яку Україна успішно веде проти Росії. Ми повинні інтегрувати ці уроки в наші системи, моделі та підходи», – резюмував Рютте.

19 травня Україна принесла вибачення Естонії за інцидент із дроном, спричинений російськими засобами радіоелектронної боротьби, повідомляв речник МЗС Георгій Тихий.

Він наголосив, що Росія продовжує перенаправляти українські дрони в бік Балтійського регіону, використовуючи засоби радіоелектронної боротьби. За його словами, Москва робить це навмисно, паралельно посилюючи пропагандистські кампанії.

«Ми перепрошуємо в Естонії та всіх наших балтійських друзів за такі ненавмисні інциденти. Наші профільні установи перебувають і надалі перебуватимуть у тісній взаємодії з метою встановити суть кожного випадку та знайти способи запобігання їм, зокрема за безпосередньою участю груп наших експертів», – зазначив речник МЗС.

Тихий також вказав, що всупереч російським заявам, ані Естонія, ані Латвія, ані Литва, ані Фінляндія ніколи не дозволяли використовувати свій повітряний простір для ударів по Росії, а Україна ніколи не зверталася з таким запитом.

Речник МЗС України подякував партнерам в Естонії, Фінляндії, Латвії та Литві за підтримку і солідарність.