Росія навмисно спрямовує дрони ЗСУ на Балтію – міністр закордонних справ Литви

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис звинуватив російських військових у навмисній зміні курсу українських дронів у напрямку країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби. Слова міністра наводить 21 травня LRT.

«Ми спостерігаємо свідомі спроби направити безпілотники до країн Балтії, а потім поширювати пропагандистські повідомлення та хибні звинувачення в тому, що країни Балтії беруть участь в атаках на цілі в Росії», – цитує литовська телерадіокомпанія слова Будриса.

Останнім часом у Литві, а також в Естонії та Латвії впало кілька безпілотників. Вони не завдали серйозної шкоди. Саме через загрозу БпЛА 20 травня вранці на сході Литви оголошувалася повітряна тривога, зазначає LRT. За словами Будриса, такі інциденти – це прямий наслідок війни Росії проти України та співучасті у ній Білорусі.

Збройні сили Латвії 21 травня заявили про появу в повітряному просторі країни щонайменше одного безпілотника. Для протидії загрозі, як зазначається, були використані винищувачі НАТО.

Від початку травня до повітряного простору Латвії та Естонії залетіли щонайменше чотири безпілотники. Інцидент із дронами на початку місяця призвів до політичної кризи в Латвії: після жорсткої критики з боку прем’єр-міністрерки Евіки Силіні у відставку пішов міністр оборони Андріс Спрудс, після цього уряд розвалився і пост залишила сама Силіня.

Служба зовнішньої розвідки Росії 19 травня заявила про підготовку Україною ударів по Росії з території Латвії.

У Ризі та Києві твердження СЗР РФ назвали брехнею. Українська сторона наголошувала, що безпілотники залітають на територію країн Балтії через дії російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше у Москві звучали звинувачення на адресу країн Балтії, включно з Латвією та Естонією, у тому, нібито вони надали українським безпілотникам можливість прольоту над своєю територією для ударів по цілях у Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував у своєму коментарі, що дрони опиняються в Балтії «не тому, що Україна хотіла їх туди направити». «Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався в 2022 році», – підкреслював Рютте.