Командування Латвії попереджає про ймовірну загрозу повітряному простору в двох районах, що межують із РФ

Національні збройні сили Латвії повідомили про можливу загрозу повітряному простору країни в Лудзенському та Балвському районах. Відповідне повідомлення відомство опублікувало 19 травня.

У відповідь на загрозу підняли винищувачі НАТО, які патрулюють повітряний простір Балтійського регіону, йдеться в повідомленні. Відомство уточнює, що для посилення протиповітряної оборони надіслало додаткові підрозділи.

«В умовах російської агресії, що триває в Україні, можливі повторні випадки, коли іноземний безпілотний літальний апарат входить у повітряний простір Латвії або наближається до нього», – заявило командування.

Збройні сили країни рекомендують жителям бути в приміщеннях, закрити вікна і двері, а при виявленні об’єктів, що низько летять або викликають підозру, телефонувати екстреним службам.

19 травня естонські військові вперше збили дрон над територією країни. Безпілотник ліквідували над озером Виртс’ярв на південному сході країни.

У той же час служба зовнішньої розвідки Росії 19 травня звинуватила Латвію в тому, що з її території українські військові готують запуски дронів по об’єктах у Росії. Влада Латвії категорично відкинула ці твердження, а МЗС України назвало це «брехливими звинувачуваннями з боку Москви».