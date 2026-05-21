Рютте й Ринкевичс обговорили безпеку повітряного простору Латвії. У країні знову оголошували тривогу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обговорив «останні події» в Латвії з президентом країни Едгарсом Ринкевичсом 21 травня.

«НАТО цілком віддане безпеці всіх союзників, і ми продовжимо забезпечувати наявність всього необхідного, аби захистити кожен дюйм території альянсу», – заявив Рютте.





Пресслужба Ринкевичса також повідомила про розмову, зазначивши, що вона стосувалася безпеки в повітряному просторі Латвії та країн Балтії.

«Посадовці обговорили подальші невідкладні кроки щодо захисту повітряного простору країн Балтії та посилення участі союзників у захисті східного кордону», – йдеться в заяві.

Сьогодні в Латвії третій день поспіль оголошували повітряну тривогу. Збройні сили країни написали про можливу загрозу прольоту безпілотників у Лудзенському, Краславському та Резекненському краях. До повітряного простору країни залетів щонайменше один безпілотник. На сході Латвії, поряд із кордоном Білорусі та Росії, через це зупинили рух поїздів.





Крім того, повітряну тривогу оголошували також і в сусідній Литві – про це повідомляли литовські збройні сили та президент країни Ґітанас Науседа. Він зазначав, що повітряний простір країни могли порушити два дрони.

Близько 16:30 за литовським часом Збройні сили Литви повідомили про потенційну повітряну загрозу та оголосили «червоний» рівень тривоги, закликавши жителів Утенського району негайно пройти в укриття.

Науседа повідомляв, що в повітря для знищення дронів піднялися винищувачі НАТО.

Згодом військові повідомили про відбій тривоги.

Раніше сьогодні президенти Литви, Латвії та Естонії Ґітанас Науседа, Едгарс Ринкевичс і Алар Каріс повідомили, що обговорили загрозу безпілотних літальних апаратів та необхідність посилення обороноздатності НАТО на східному фланзі.

Голови держав, за повідомленням пресслужби президента Латвії, також засудили заяви російської влади, яка звинуватила країни Балтії в наданні свого повітряного простору для атак на територію РФ.

«Лідери країн Балтії високо оцінили внесок союзників по НАТО у зміцнення безпеки країн Балтії шляхом патрулювання повітряного простору Балтії, а також забезпечення присутності союзних військ у країнах Балтії, зокрема в заходах НАТО «Балтійський вартівник» та «Східний вартівник», – йдеться в заяві.

Ринкевичс наголосив на необхідності продовження інвестування НАТО в оборонний потенціал, особливо в протиповітряну оборону. Він також закликав альянс переглянути свої цілі щодо спроможностей, щоб «ефективніше реагувати на поточні виклики», а також посилити місію патрулювання повітряного простору Балтійського регіону.

Сьогодні міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будрис звинуватив російських військових у навмисній зміні курсу українських дронів у напрямку країн Балтії за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Раніше у Москві звучали звинувачення на адресу країн Балтії, включно з Латвією та Естонією, у тому, нібито вони надали українським безпілотникам можливість прольоту над своєю територією для ударів по цілях у Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував у своєму коментарі, що дрони опиняються в Балтії «не тому, що Україна хотіла їх туди направити», а через «безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався в 2022 році».