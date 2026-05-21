Ядерні навчання Росії та Білорусі. Яка мета і чому саме зараз?

Спільне тренування ядерних сил Росії та Білорусі розпочалося вдень 21 травня. По відеозв’язку за ним спостерігають Володимир Путін та Олександр Лукашенко, повідомляє білоруська державна агенція «Белта».

Служба безпеки України повідомляє про проведення комплексу посилених заходів безпеки в північних областях на тлі військових навчань Білорусі й Росії.

Як зауважує видання «Агентство», триденні навчання стратегічних ядерних сил за кількістю задіяних військових (64 тисячі осіб), ймовірно, навіть перевершують за розмахом навчання 2019 року, які називали найбільшими в пострадянській історії.

У них бере участь уся ядерна тріада: міжконтинентальні балістичні ракети, атомні підводні човни та стратегічні бомбардувальники: загалом 140 літаків, 73 кораблі та 13 підводних човнів, зауважують журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії).

Схожі маневри в Росії проходять регулярно, як правило, раз на рік. Останні відбулися в жовтні 2025 року, однак у теперішніх бере участь також Білорусь, де влада з 15 травня закрила ліси в 19 районах країни – більшість із них межують з Україною, Польщею та Литвою.

Міноборони Білорусі заявило, що в межах навчань із Росії були доставлені ядерні боєприпаси до «польових пунктів зберігання на території Білорусі». У Міноборони Росії зі свого боку повідомили, що під час навчань Росія та Білорусь відпрацюють питання спільної підготовки та застосування російської ядерної зброї, яка, за заявами Кремля та Міноборони, уже кілька років розміщена на території Білорусі. Зокрема, йдеться про перевірку готовності частин із ядерною зброєю здійснювати пуски з «непідготовлених районів на всій території країни».

У МЗС України розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі та спільні ядерні навчання назвали «безпрецедентним викликом для архітектури глобальної безпеки». Військові експерти не виключили, що під виглядом навчань білоруська та російська армії можуть наростити угруповання біля північних кордонів України та поблизу Латвії і Литви, у тих самих закритих для відвідування лісах.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю українському порталу «Мілітарний» наголосив, що загроза з боку Білорусі є реальною.

«Ви знаєте останні дані нашої розвідки, заяви президента України про загрозу Росії з боку Білорусі. Можливі операції на півночі – це реально . Ми знаємо ці дані про те, що російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Це значить, що фронт ще збільшиться», – заявив він.

Психологічний ефект?

Навіщо Росія та Білорусь проводять ядерні навчання саме зараз, одразу після масштабної атаки українських дронів на Москву та звинувачень російських спецслужб на адресу країн Балтії в тому, що ті нібито допомагають Україні запускати дрони по території Росії?

І що реально відбувається на ядерних навчаннях у Білорусі?

Телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время» (створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії) поговорила про це з Володимиром Жигарем, представником ініціативи BELPOL, яка об'єднує колишніх білоруських силовиків та військових, які не бажають працювати на режим Лукашенка. BELPOL уже кілька років займається моніторингом ситуації в Білорусі, зокрема збором інформації про дії білоруських силовиків.

Жигар не виключає, що ядерні навчання РФ та Білорусі більше націлені на те, щоб налякати Україну та країни Балтії, а не на реальне відпрацювання військової взаємодії двох країн. І окремо зауважує: «Коли приблизно рік тому щось подібне в Білорусі проводилося, російські військові побачили абсолютну неготовність білоруських колег до роботи з такого виду (ядерною) зброєю».





– Ядерні навчання тривають уже кілька днів, але Міноборони Росії та Білорусі публікують із них дуже мало відео чи фото. Як ви вважаєте, чому? І навіщо потрібно проводити ці навчання саме зараз?

– Відео та фото, можливо, мало тому, що на цих навчаннях нічого насправді не відбувається: просто відпрацьовуються певні маневри. Ви повинні розуміти, що коли приблизно рік тому щось подібне в Білорусі проводилося, хоча й не в таких масштабах, російські військові побачили абсолютну неготовність білоруських колег до роботи зі зброєю такого типу.

Тож ефект від цих навчань може бути радше психологічним: це може бути така ІПСО, тобто інформаційно-психологічна операція. Не лише для України, а й зокрема для країн НАТО .

Хочу зазначити також, що BELPOL не має жодних даних про те, що на території Республіки Білорусь розміщена тактична ядерна зброя Росії . Ми перевіряли, шукали її, дивилися, але немає жодних підтверджених фактів цього.

І треба розуміти: навіть якби російську ядерну зброю на території Білорусі було розміщено, для цього необхідно було б завезти на територію Білорусі досить велику кількість російських військових, оскільки ракетних військ стратегічного призначення в Білорусі немає. І керувати цією зброєю, зокрема проводити якесь її сервісне обслуговування, контроль, виведення цієї зброї навіть із боксу – усе це мали б робити російські військові.

Але такої передислокації росіян на території Білорусі за останні роки виявлено не було. І самої установки «Орешник» на території Білорусі помічено не було. Треба розуміти, що курсування «Орєшніка» територією Білорусі не може залишитися непоміченим. Це не одна машина, це близько 20–25 машин, які пересуваються вкрай повільно, вони величезні. Не помітити їхнього пересування Білоруссю просто-напросто неможливо. І інформацію про них люди передали б у BELPOL, і все це можна було б побачити банально зі супутників.

Але водночас треба розуміти, що правова база для розміщення на території Білорусі тактичної ядерної зброї, того ж «Орешника», уже створена. Є договір про колективну безпеку Союзної держави, який підписали у 2024 році та ратифікували у 2025-му. Уся правова база для цього є. Певна інфраструктура для швидкої передислокації такої зброї на територію Республіки Білорусь загалом теж наявна.

Білорусь завдяки Лукашенку втратила військовий суверенітет 24 лютого 2022 року. І це якраз було додатково закріплено Договором про колективну безпеку Союзної держави. Що росіяни вирішать, що Кремль визначить для себе як якісь там стратегічні моменти, – те й буде реалізовано.

– Навіщо влада Білорусі закрила ліси в 19 районах, які межують зокрема з Україною, Польщею та Литвою?

– По-перше, ліси закривали ще й до цих навчань, і загалом для Білорусі це не новина. Проблем ніяких самій Білорусі це не створює, але такі заходи дуже підходять для створення напруги, для створення відволікаючого маневру.

Чи може це бути свого роду відволікалючим маневром? Може бути. Чи може це бути підготовкою до чогось більшого через деякий час? Може бути – за тією інформацією, яку має BELPOL.

– У Києві кажуть, що бачать, як білоруські військові накопичують сили на кордоні з Україною. І вважають, що під прикриттям навчань може відбуватися передислокація якихось сил, як це відбувалося в лютому 2022 року, незадовго до вторгнення в Україну. Ви таке помічаєте?

– Ми намагаємося контролювати цю інформацію. Ми працюємо досить тісно з українськими державними органами , зокрема і з Міністерством оборони. І коли ми бачимо якісь зміни в Білорусі, намагаємося максимально швидко повідомити про це наших партнерів. Те, що загроза з Білорусі йде, – це, безумовно, факт. За останні кілька років Білорусь тотально мілітаризувалася. Причому вона мілітаризується в багатьох аспектах. Мілітаризується білоруська економіка, мілітаризуються білоруські діти, мілітаризується білоруська правова база.

У Білорусі, наприклад, у деякі закони прописуються такі зміни, як розбирання завалів цивільним населенням та оплата праці цивільному населенню під час «інцидентів невоєнного характеру». Тобто це знову-таки є свого роду відсиланням до російської «СВО» Так в Росії називають повномасштабну війну проти України. Змінюється Кримінальний кодекс, Адміністративний кодекс, уже змінилася білоруська Конституція. Вводиться, наприклад, можливість негромадянам Республіки Білорусь проходити військову службу в лавах збройних сил Республіки Білорусь. Також на території Республіки Білорусь зводиться інфраструктура військового призначення за гроші росіян, яка не потрібна для держави, що не готується до війни в короткостроковій перспективі.

– При цьому Олександр Лукашенко тричі за останній місяць заявляв, що Білорусь «готується до війни». Як ви оцінюєте ці його слова?

– Л укашенко говорить те, що він мусить говорити, аби показувати свою відданість ідеям Кремля. Він чудово розуміє, з ким має справу в Кремлі. І тому те, що він може сказати, він говорить, і показує, що перебуває на одному боці з росіянами.

А от те, що дійсно відбувається всередині Білорусі, те, як вона мілітаризується, і те, що реально показує готовність чи підготовку Білорусі до війни, – це залишається прихованим від очей громадськості.

Комплексні заходи безпеки в Україні

«Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил і засобів на територіях, що межують з Росією і Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога і його союзника», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що відповідну роботу координує Антитерористичний центр при Службі безпеки, а участь також беруть Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія і Державна прикордонна служба.

« Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської і Рівненської областей . У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнили в СБУ, силовики будуть проводити посилену перевірку громадян у вказаних регіонах і здійснювати огляд території й окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.

«Превентивна робота відбувається з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час її проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян й огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години», – попередили в Службі безпеки.