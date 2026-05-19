«Це реально» – Сирський про можливий наступ РФ з боку Білорусі

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив про можливі наступальні операції РФ з боку Білорусі.

«Ви знаєте останні дані нашої розвідки, заяви президента України про загрозу Росії з боку Білорусі. Можливі операції на півночі – це реально. Ми знаємо ці дані про те, що російський Генштаб зараз активно прораховує і планує операції наступальних дій з півночі. Це значить, що фронт ще збільшиться», – розповів він в інтерв’ю Мілітарному.

Минулого тижня український президент Володимир Зеленський заявив, що Київ фіксує намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України.

«Знаємо, що відбулись додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, які мають на меті переконати його долучитись до нових російських агресивних операцій…Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю», – заявив Зеленський після наради з військовими.

Він каже, що Росія розглядає плани операцій за напрямками на південь та на північ від території Білорусі – або проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або проти однієї з країн НАТО – саме з території Білорусі.

Режим Олександра Лукашенка безперервно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.