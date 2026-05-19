У прикордонному з Україною районі Білорусі готуються до масштабних навчань

У білоруському місті Хойники відбулася нарада за участю керівників організацій та профільних фахівців, відповідальних за цивільну оборону і захист населення в надзвичайних ситуаціях. Як повідомляє регіональне видання «Хойницькі новини», нарада відбулася напередодні комплексного навчання районної ланки Гомельської територіальної підсистеми надзвичайних ситуацій та цивільного захисту.

Голова райвиконкому Дмитро Шпіганович та начальник районного відділу з надзвичайних ситуацій Віктор Сацура наголосили, що головною метою навчань є забезпечення організованого та оперативного реагування всіх служб на можливі надзвичайні ситуації будь-якого характеру.

«На семінарі учасникам продемонстрували відеокліп, який коротко відображав основні етапи та заходи навчань, що відбуватимуться. У сценарії, окрім стандартної практики дій у разі затоплення населених пунктів, аварій на комунальних мережах та «умовних» ракетних ударів з масовою кількістю жертв, особливу увагу було зосереджено на вдосконаленні системи оповіщення та комплексу заходів щодо захисту населення», – зазначає видання.

Хойницький район межує з Україною – з північчю Київщини і Чорнобильською зоною

15 травня президент України Володимир Зеленський провів нараду з керівниками розвідувальних органів Збройних сил, Міністерства оборони та Служби безпеки, і за результатами заявив, що Росія планує удари з території Білорусі по Україні або одній із країн НАТО.

За словами Зеленського, Україні відомо про «додаткові контакти між росіянами та Олександром Лукашенком, спрямовані на те, щоб переконати його приєднатися до нових російських агресивних операцій».

Крім того, періодично до Білорусі залітають дрони, які використовуються Росією та Україною у війні. За даними білоруських військових, торік нібито було зафіксовано понад 1400 порушень правил використання білоруського повітряного простору. За словами заступника міністра внутрішніх справ Миколи Карп’янкова, у 2025 році в Білорусі було розміновано близько 520 дронів, кожен третій з яких був бойовим.

Влада рідко повідомляє про вторгнення дронів, які зазвичай залітають до Білорусі під час російських авіаударів по Україні – це трапляється, коли інформація вперше з’являється в соціальних мережах та незалежних ЗМІ. Так було, наприклад, у випадку зі знищенням безпілотників над Гомелем у вересні 2024 року та падінням безпілотника в житловому районі Мінська в липні 2025 року.

17 травня літак «Белавіа», який летів із Москви до Гомеля, не зміг приземлитися в аеропорту Гомеля через атаку російського безпілотника на Україну. Літак перенаправили на посадку в Мінську.