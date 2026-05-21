У Білорусі імітували пуски ракет і показали доставку ядерних боєприпасів до місця навчань

Міністерства оборони Росії й Білорусі повідомили, що на білоруську територію доправили ядерні боєприпаси в рамках ядерних навчань військових двох країн.

«Особовим складом ракетного з’єднання Республіки Білорусь виконуються навчально-бойові завдання одержання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного ракетного комплексу «Іскандер-М», спорядження ними ракет-носіїв і прихованого висування у призначений район для підготовки до проведення пусків», – йдеться в повідомленні Міноборони Росії.

Міністерство оборони Білорусі повідомило, що бойові розрахунки одного з білоруських ракетних підрозділів під час ядерних навчань готувалися до отримання спеціальних боєприпасів для оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» і завантаження ними ракет-носіїв.

«Потім, після завантаження ракет-носіїв на пускові установки і транспортно-заряджаючі машини, вони приховано перемістилися в новий район. Після його заняття ракетний підрозділ імітував пуски ракет по визначених цілях», – зазначається у повідомленні. У цій частині навчань брали участь літаки.

Міноборони Білорусі опублікувало відеозапис того, як військові відпрацьовували доставку ядерних боєприпасів. Міністерство оборони Росії своє повідомлення проілюструвало тим самим відеозаписом.

19 травня українські моніторингові канали зафіксували передислокацію двох російських винищувачів до Білорусі.

18 травня Білорусь повідомила про початок спільних ядерних навчань із Росією. Росія оголосила про початок своїх навчань 19 травня. 21 травня – останній день цих навчань.

Як пише Білоруська служба Радіо Свобода, сторони, на відміну від інших військових маневрів, не оприлюднили легенду навчань. Також невідомо, з якою метою білоруські підрозділи імітували запуск ракет.

Білорусь і Росія проводять такі спільні навчання з 2023 року і стверджують, що таким чином відпрацьовують механізми ядерного стримування. Хоча обидві сторони неодноразово погрожували фактичним застосуванням ядерної зброї.

Востаннє такі маневри проводилися у вересні 2025 року в рамках білорусько-російських навчань «Захід-2025».

У квітні 2023 року білоруські військові льотчики і ракетобудівники пройшли повний цикл теоретичної і практичної підготовки в Росії за програмою експлуатації й застосування тактичної ядерної зброї.

Водночас, поки що немає підтвердженої інформації про те, що Росія передала Білорусі тактичну ядерну зброю.