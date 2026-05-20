Рютте обіцяє «руйнівну» реакцію, якщо Росія застосує ядерну зброю у війні проти України

У НАТО стежать за ядерними навчаннями Росії, заявив генеральний секретар Марк Рютте 20 травня, передає кореспондент Радіо Свобода.

Таким чином він відповів на питання журналістів щодо навчань, а також щодо можливості застосування Росією ядерної зброї у війні проти України.

«Вони (Росія – ред.) знають, що якщо це станеться, реакція буде руйнівною… А що стосується цих навчань, то, звісно, ми за ними стежимо, ми моніторимо те, що відбувається», – сказав генсекретар альянсу.

У Білорусі 18 травня розпочалися навчання із застосування ядерної зброї у взаємодії з російськими військовими, повідомило міністерство оборони країни. Білоруські військові спільно з російськими перевіряють готовність до виконання завдань та «організацію бойового застосування з непланових районів».

Згодом Міноборони Росії заявило, що російські збройні сили з 19 по 21 травня проведуть навчання з «підготовки і застосування ядерних сил в умовах загрози агресії».

За оцінкою американського Інституту дослідження війни, Росія використовує неоголошені стратегічні ядерні навчання, щоб демонструвати свою силу проти союзників України і відволікти увагу від зростання слабких місць РФ на полі бою.