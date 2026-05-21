Путін і Лукашенко розпочали спільне тренування ядерних сил РФ і Білорусі

Володимир Путін і Олександр Лукашенко

Спільне тренування ядерних сил Росії та Білорусі розпочалося вдень 21 травня. По відеозв’язку за ним спостерігають Володимир Путін та Олександр Лукашенко, повідомляє білоруська державна агенція «Белта».

Росія з 19 до 21 травня проводить навчання з підготовки та застосування ядерних сил. Білорусь розпочала аналогічні навчання з 18 травня.

Під час навчань військові двох країн відпрацьовують питання спільної підготовки та застосування ядерної зброї, розміщеної в Білорусі.

Росія розмістила в Білорусі тактичну ядерну зброю, призначену для ударів на полі бою та по віддалених об’єктах.

