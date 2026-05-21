СБУ повідомила про посилені безпекові заходи в 5 областях на тлі навчань у Білорусі й РФ

Служба безпеки України повідомляє про проведення комплексу посилених заходів безпеки в північних областях на тлі військових навчань Білорусі й Росії.

«Вказані заходи є безпрецедентними за кількістю залучення сил і засобів на територіях, що межують з Росією і Білоруссю і будуть дієвим стримуючим фактором на будь-які агресивні дії чи операції ворога і його союзника», – йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що відповідну роботу координує Антитерористичний центр при Службі безпеки, а участь також беруть Національна поліція, Збройні сили, Національна гвардія і Державна прикордонна служба.

«Комплексні заходи передбачають масштабні дії на випередження у сферах контррозвідувального і контрдиверсійного захисту на території Чернігівської, Київської, Житомирської, Волинської і Рівненської областей. У першу чергу робота відповідних груп буде спрямована на недопущення проникнення ворога у райони прикордоння, вчинення диверсійно-терористичних проявів, ведення підривної та розвідувальної діяльності, інших воєнних злочинів», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, як уточнили в СБУ, силовики будуть проводити посилену перевірку громадян у вказаних регіонах і здійснювати огляд території й окремих приміщень для виявлення заборонених до обігу предметів.

«Превентивна робота відбувається з урахуванням правового режиму воєнного стану. Під час її проведення можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів громадян й огляд автомобілів. СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години», – попередили в Службі безпеки.

18 травня Білорусь повідомила про початок спільних ядерних навчань із Росією. Росія оголосила про початок своїх навчань 19 травня. 21 травня – останній день цих навчань.

21 травня Міністерства оборони Росії й Білорусі повідомили, що на білоруську територію доправили ядерні боєприпаси в рамках ядерних навчань військових двох країн. У Міноборони Білорусі також заявили, що ракетний підрозділ імітував пуски ракет по визначених цілях.

Як пише Білоруська служба Радіо Свобода, сторони, на відміну від інших військових маневрів, не оприлюднили легенду навчань. Також невідомо, з якою метою білоруські підрозділи імітували запуск ракет.

Напередодні президент України Володимир Зеленський анонсував збільшення Сил оборони на Чернігівсько-Київському напрямку.

«Детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку. По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені», – заявив він після засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Зеленський зазначив, що зараз завдання Києва – «посилити нашу державу так, щоб жоден із п’яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював».

Минулого тижня Зеленський заявив, що Київ фіксує намагання Москви більше втягнути Білорусь у війну проти України.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, коментуючи загрозу РФ з боку Білорусі, заявив, що «можливі операції на півночі – це реально.

Режим Олександра Лукашенка регулярно проводить навчання і збори на тлі загострення відносин із Заходом і повномасштабної війни Росії проти України, в якій офіційний Мінськ підтримує Кремль.

Білорусь не бере прямої участі у війні проти України, але у лютому 2022 року її влада надала територію країни для проїзду й дислокації російських військ, а з території Білорусі завдавалися удари по Україні.