МЗС Естонії викликало представника Росії через «кампанію з дезінформації» проти країн Балтії

Міністертво закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного у справах Росії, щоб «засудити дезінформаційну кампанію Росії проти Естонії та країн Балтії, що триває», повідомив міністр Марґус Цахкна 21 травня.

«Росія продовжує поширювати неправдиві звинувачення, погрози та навмисні провокації», – заявив він.

Цахкна наголосив, що Естонія не дозволяла використовувати свою територію чи повітряний простір для атак на Росію. На його думку, Москва знає, що ці звинувачення є хибними.

Водночас міністр нагадав, що поява дронів у Балтійському регіоні є прямим наслідком агресивної війни Росії проти України.

Читайте також: Росія навмисно спрямовує дрони ЗСУ на Балтію – міністр закордонних справ Литви

«Україна має право захищатися від агресора та завдавати ударів по військових цілях, що підтримують військову машину Росії. Естонія не буде залякана пропагандою чи погрозами. Загроза одному союзнику НАТО є загрозою всьому Альянсу, і наші союзники єдині за нами», – додав він.

Раніше у Москві звучали звинувачення на адресу країн Балтії, включно з Латвією та Естонією, у тому, нібито вони надали українським безпілотникам можливість прольоту над своєю територією для ударів по цілях у Росії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошував у своєму коментарі, що дрони опиняються в Балтії «не тому, що Україна хотіла їх туди направити». «Вони там через безрозсудний, незаконний повномасштабний напад Росії, який почався в 2022 році», – підкреслював Рютте.







