Зеленський заявив про удар по НПЗ у російському Ярославлі

Президент Володимир Зеленський заявив про український удар по нафтопереробному заводу в російському Ярославлі вночі проти 22 травня.

«Була сьогодні доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій. Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо», – написав Зеленський у телеграмі. Про ступінь уражень він не повідомив.

За словами президента, готуються нові «прояви наших далекобійних санкцій і мідлстрайків» у відповідь на російські удари по українських містах і громадах.

Зеленський також назвав втрати Росії на фроті, заявивши, що від початку 2026 року вони вже склали більше ніж 145 тисяч осіб. «Зокрема, знищеними – майже 86 тисяч осіб, важкопораненими – щонайменше 59 тисяч осіб, у полон взято більше ніж 800 російських військовослужбовців», – вказав президент. Російська влада дані про втрати у війні не коментує.

Вночі проти 22 травня губернатор Ярославської області Росії Михайло Євраєв заявив про атаку українських дронів. За його словами, з міркувань безпеки був перекритий рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви.

Російські телеграм-канали повідомили з посиланням на місцевих жителів про численні вибухи в Ярославлі. Видання Astra встановило, що ймовірною ціллю нічної атаки українських дронів став НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Про те, чи є руйнування, не повідомляли.

Українські військові ситуацію поки що не коментували.

Цього місяця вже кілька разів повідомляли про атаку дронів на Ярославську область РФ. Зокрема, 19 травня в Генштабі ЗСУ заявили про ураження там нафтоперекачувальної станції.

«За результатами ураження нафтоперекачувальної станції «Ярославль-3» у Семибратово (Ярославська область) попередньо підтверджено пошкодження чотирьох резервуарів загальним об’ємом 140 тисяч кубічних метрів. Станція є важливим елементом системи транспортування нафти та задіяна у забезпеченні військово-промислової інфраструктури держави-агресора», – йшлося в повідомленні.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».