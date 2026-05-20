ЗМІ: Росія втратила чверть нафтопереробних потужностей через атаки дронів

Практично всі великі нафтопереробні заводи в центральній Росії були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після атак українських дронів останніми днями, пише агенція Reuters з посиланням на офіційні дані та джерела.



За даними агентства, сукупна потужність нафтопереробних заводів, які повністю або частково зупинили роботу, перевищує 83 мільйони метричних тонн на рік, або близько 238 000 тонн на день – це становить приблизно чверть загальних потужностей нафтопереробки Росії, згідно з даними та джерелами, які говорили на умовах анонімності.

Reuters додає, що сукупна частка цих заводів у виробництві палива в Росії становить понад 30% для бензину та близько 25% для дизельного палива.



Міністерство енергетики Росії не відповіло на запит про коментар.



За даними різних публікацій російських чиновників у соціальних мережах, Україна посилила атаки безпілотників на енергетичну інфраструктуру Росії, подвоївши кількість нафтопереробних заводів, що стали ціллю атак з початку року.

Серед нафтопереробних заводів, що стали ціллю атак, – Кірішський НПЗ на заході Росії, Московський нафтопереробний завод, а також заводи в Нижньому Новгороді, Рязані та Ярославлі.

Один з найбільших в Росії – Кірішський нафтопереробних заводів Росії – потужністю 20 мільйонів метричних тонн на рік, був повністю закритий з 5 травня, повідомляють джерела.

Удари, які також завдали ударів по трубопроводах та сховищах, зменшили видобуток нафти в Росії – третій за величиною у світі після США та Саудівської Аравії – що посилило тиск на федеральний бюджет Москви, де податки на нафту та газ становлять приблизно чверть доходів.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



