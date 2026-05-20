Українські дрони повторно атакували НПЗ у Нижньогородській області

Українські дрони в ніч на 20 травня завдали удару по місту Кстово в Нижньогородській області. Видання Astra опублікувало кадри, на яких безпілотники пролітають поряд із житловими будинками.

Удар, за даними видання, був завданий по нафтопереробному заводу (НПЗ) «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез», там розпочалася пожежа. Про пожежу на нафтопереробному заводі написав також український телеграм-канал Exilenova+.

На підставі аналізу фото та відео пожежі, пише Astra, можна зробити висновок, що на підприємстві спалахнула установка первинної переробки нафти.

У Кстовському районі Нижнього Новгорода школярів перевели на дистанційне навчання через небезпеку атаки безпілотників, повідомив мер обласного центру Юрій Шалабаєв.

Українська сторона наразі офіційно не підтверджувала новий удар по НПЗ у Кстові, 19 травня Генеральний штаб ЗСУ інформував, що Сили оборони України 18 травня уразили нафтопереробний завод «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» у місті Кстово Нижньогородської області РФ.

«Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» – один із найбільших російських НПЗ, що забезпечує паливом Москву та Московську область.