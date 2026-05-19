Влада РФ заявила про атаку на промисловий об’єкт у Ярославлі

Губернатор Ярославської області Росії Михайло Євраєв повідомив про «масову» атаку на регіон. За його словами, «відбулося влучання в промисловий об’єкт».

За попередніми даними, ніхто не постраждав. Рух транспорту на виїзді з Ярославля у бік Москви відновлений, його закривали приблизно на дві години.

Телеграм-канали з посиланням на місцевих жителів повідомляли про вибухи у Ярославлі. Український моніторинговий канал Supernova+ спочатку повідомив, що ціллю атаки була нафтоперекачувальна станція «Ярославль-3», потім написав, що атаковано нафтопереробний завод. Ця інформація офіційно не підтверджена. Цей НПЗ зазнавав атаки 13 травня.

Українські військові атаку не коментували.

Міноборони Росії звітувало про 315 збитих українських безпілотників, у тому числі над Ярославською, Новгородською, Рязанською, Псковською, Тамбовською, Тверською і Тульською областями, а також над московським регіоном. Мер Москви Сергій Собянін вранці 19 травня повідомляв про чотири дрони, збиті силами ППО над містом.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».