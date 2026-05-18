Путін не відклав стільки грошей, щоб «воювати безкінечно»: Зеленський про удари по нафтопереробці РФ

Удари по Росії останніми місяцями на 10% скоротили російську нафтопереробку, заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 18 травня. Відповідну доповідь про російські втрати, за його словами, він заслухав сьогодні.

Він звернув увагу на те, що російські нафтові компанії змушені зупиняти свердловини:

«Це ще більш суттєво. Природа російського нафтовидобутку така, що їм саме це найбільш неприємно. Звісно, крім втрати грошей. Щоб відновити видобуток на свердловинах, Росії треба зробити значно більше, ніж багатьом іншим нафтовим країнам, які глушать свердловини, реагуючи навіть просто на коливання ринку. Росіяни так не можуть. Їм втрачати видобуток – це справді дуже боляче».

За оцінкою президента, завдяки комплексному тиску України загальні державні доходи Росії на п’ять місяців 2026 року показують «значно більший» дефіцит, ніж планувала Москва на рік.

«Путін, звісно, відклав грошей на війну, але точно не стільки, щоб воювати безкінечно. Кожен наш удар у відповідь, кожен наш спільний із партнерами крок, крок тиску – все це штовхає Росію закінчувати свою війну. Зараз у них вже значна кількість регіонів у стані банкрутства, і Путін веде до банкрутства Росію. І різні схеми, які вони придумують, щоб заробити грошей, їм не допоможуть. Ми бачимо ці російські схеми, ми фіксуємо їх. Ми будемо ламати їх», – заявив він.

Зеленський подякував партнерам України, які в цьому допомагають, українським військам і виробникам зброї, а також додав, що погодив спеціальним службам і Силам оборони нові операції.

У ніч проти 17 травня Москву і область атакували дрони, удари підтвердили українські сили оборони. Зокрема, були уражені технопарк «Елма», підприємство «Ангстрем», НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів. Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».