Генштаб ЗСУ назвав уражені в Москві цілі і використану для цього зброю

Серед цілей української дронової атаки 16 травня та в ніч на 17 травня в Москві було підприємство «Ангстрем», розташоване в місті Зеленограді, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ ввечері 17 травня.

У повідомленні місцем розміщення підприємства названа Московська область, але адміністративно місто Зеленоград є частиною Москви – попри розташування за межами Московської кільцевої автодороги (МКАД).

У Генштабі уточнюють, що завод «спеціалізується на виробництві високотехнологічної продукції та мікросхем для високоточної зброї», а «на території об’єкта зафіксовано пожежу».

«Для ураження цілей у Московській області використовувались українські розробки – RS-1 «Барс», FP-1 «Firepoint», БАРС-СМ «GLADIATOR» тощо.

За ефективну бойову роботу вдячність воїнам 412-ї окремої бригади безпілотних систем, 107-ї реактивної артилерійської Кременчуцької бригади, 19-ї ракетної бригади «Свята Варвара», 1-го Окремого центру безпілотних систем й іншим представникам Збройних сил України і всіх Сил безпеки та оборони України», – ідеться в повідомленні.

Серед інших уражених об’єктів у Московській області названа насосна станцію «Солнечногорская», яка «є критичною частиною кільцевого нафтопродуктопроводу навколо москви та використовується для перекачування, зберігання та відвантаження великих обсягів бензину й дизельного пального, зокрема, і для російської армії».

Інші об’єкти, які були цілями удару Сил оборони, розташовані на окупованій території – це командний пункт у районі Бунге Донецької області та пункти управління БпЛА в районі Дворічної Харківської області, Завітному на Херсонщині та Удачному на Донеччині.

«Крім того, українські воїни завдали уражень по зосередженнях живої сили противника у районах Мирного Донецької області, Красногірського Запорізької області, Волфинському Курської області РФ, а також по двох зосередженнях окупантів у районі Новоекономічного на Донеччині», – додають у Генштабі.

Раніше атаку ЗСУ на об’єкти в Росії та на окупованій території підтвердив президент України Володимир Зеленський, назвавши такі дії «цілком справедливими» відповідями на російське затягування війни та удари по українських містах і громадах.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».