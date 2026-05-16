Зеленський про підготовку наступних етапів обміну: триває робота щодо списків

Президент Володимир Зеленський повідомив, що на даний час триває підготовка до нових етапів обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», перший з яких провели 15 травня.

«Не зупиняємось, щоб були і наступні етапи обмінів. Цього тижня був перший етап з обміну 1000 на 1000. Ми готуємо наступні. Триває робота щодо списків, всіх необхідних погоджень», – сказав він у вечірньому зверненні 16 травня.

Президент не уточнив, коли можна очікувати нових етапів обміну.

15 травня в рамках обміну полоненими з Росією до України повернулися 205 українських захисників. За словами президента Зеленського, це – військові Збройних сил України, Національної гвардії і Державної прикордонної служби.

Він уточнив, що більшість військових були в російському полоні ще з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя й учасники бойових дій на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках.

Координаційний штаб із питань поводження з військополоненими додав, що один зі звільнених – нацгвардієць, який потрапив у полон на Чорнобильській АЕС. Наймолодшому з військових виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.

Президент США Дональд Трамп увечері 8 травня заявив, що вдалося досягнути згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною – 9, 10 і 11 травня. За його словами, воно мало передбачати як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.