В Україну повернули останки 528 загиблих – Коордштаб

За результатами репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 528 загиблих, які які за словами російської сторони, належать українським військовим, йдеться у повідомленні Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Репатріаційні заходи вдалося реалізувати за підсумками спільної та злагодженої роботи представників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Об’єднаного центру при СБ України, Збройних Сил України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки і оборони України», – зазначили у відомстві.

Також у Координаційному штабі висловили вдячність Міжнародному Комітету Червоного Хреста за сприяння та підтримку реалізації репатріаційних заходів.

Попередній обмін останками загиблих проводили 9 квітня. Тоді в Україну також повернули тисячу тіл загиблих, які, за словами російської сторони, належать українським захисниками.

В Україні понад 90 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, повідомив 26 лютого уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Йдеться про військових й цивільних, у тому числі дітей.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.



