В Україну повернули останки 1000 загиблих – Коордштаб

В Україну 9 квітня повернули останки тисячі загиблих, які, за словами російської сторони, належать українським військовим, повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

«Слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами системи МВС проведуть усі необхідні експертизи для ідентифікації репатрійованих осіб. Після встановлення осіб загиблих тіла будуть передані родинам для гідного поховання», – йдеться в повідомленні.

Російські ЗМІ раніше повідомили, що в рамках нинішніх заходів Росії повернули 41 тіло російських військових.

Попередній обмін останками загиблих проводили 26 лютого. Тоді в Україну також повернули тисячу тіл загиблих, які, за словами російської сторони, належать українським захисниками.

В Україні понад 90 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, повідомив 26 лютого уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Йдеться про військових й цивільних, у тому числі дітей.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.