У Чернівцях під час розтину в тілі військового, переданого з РФ, виявили гранату

У Чернівцях під час розтину тіла загиблого військового, переданого Росією, знайшли гранату, повідомив Суспільному начальник обласного бюро судово-медичної експертизи Віктор Бачинський.

За його словами, раніше вже були випадки, коли виявляли вибухівку – переважно у кишенях, але це вперше, коли гранату виявили у тілі. Експертів, які проводили розтин, довелося евакуювати. За повідомленням, це сталося три тижні тому.

За словами Бачинського, йдеться про гранату від ручного протитанкового гранатомета. Він додав, що граната потрапила через черевну порожнину, пройшла крізь тіло, але не вибухнула – залишилася під правим стегном.

«Коли експерт розпочав розтин тіла, зробив розтин черевної порожнини, грудної порожнини, дійшов до кінцівки і почав її розрізати, то під шкірою знайшов нерозірвану гранату», – розповів Бачинський.

За його словами, гранату вивезли на полігон і там підірвали.

26 лютого в Україну повернули тисячу тіл загиблих, які, за словами російської сторони, належать українським захисниками. Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, слідчі правоохоронні органи спільно з представниками експертних установ України проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

В Україні понад 90 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, повідомив 26 лютого уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Йдеться про військових й цивільних, у тому числі дітей.

