В Україну повернули 1000 тіл загиблих – Координаційний штаб

В Україну 26 лютого повернули тисячу тіл загиблих, які, за словами російської сторони, належать українським захисниками, повідомили у телеграмі у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

У штабі зазначають, що слідчі правоохоронні органи спільно з представниками експертних установ України проведуть всі необхідні заходи для ідентифікації репатрійованих загиблих.

У червні минулого року відбувся завершальний етап репатріаційних заходів, проведених згідно зі Стамбульськими домовленостями, загалом Україна отримала 6057 тіл. Після цього проводилися експертизи й ідентифікація репатрійованих тіл.

В Україні понад 90 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин, повідомив 26 лютого уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов. Йдеться про військових й цивільних, у тому числі дітей.

У червні 2025 року було відомо про понад 70 тисяч зниклих.

21 лютого в інтерв’ю Радіо Свобода генеральний директор МКЧХ П’єр Крехенбюль повідомив, що в базі Міжнародного комітету Червоного Хреста зареєстровані кілька десятків тисяч українців, які вважаються зниклими безвісти унаслідок війни.

Також, за словами Крехенбюля, загальна кількість зареєстрованих звернень від українських і російських родин щодо безвісти зниклих за особливих обставин перевищує 200 тисяч.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.



