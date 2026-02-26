У реєстрі зниклих безвісти за особливих обставин є дані про понад 90 тисяч українців – уповноважений

В Україні понад 90 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Такі дані внесені до відповідного реєстру, повідомив уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов у відповідь на запит видання «Українська правда».

За його даними, це – військові й цивільні, у тому числі діти.

Водночас у відповіді вказано, що серед осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, переважають військовослужбовці сектору безпеки й оборони, до якого входять Збройні сили України, Національна гвардія, Нацполіція, Державна прикордонна служба, Служба безпеки, розвідувальні органи України.

У червні 2025 року було відомо про понад 70 тисяч зниклих. Як заявляв Добросердов, встановити долю багатьох із них буде можливо лише після завершення війни або активної фази бойових дій.

21 лютого в інтерв’ю Радіо Свобода генеральний директор МКЧХ П’єр Крехенбюль повідомив, що в базі Міжнародного комітету Червоного Хреста зареєстровані кілька десятків тисяч українців, які вважаються зниклими безвісти унаслідок війни.

Також, за словами Крехенбюля, загальна кількість зареєстрованих звернень від українських і російських родин щодо безвісти зниклих за особливих обставин перевищує 200 тисяч.

«Йдеться про тих, хто, ймовірно, перебуває в полоні, та людей, які, можливо, загинули в бою. Тож це ціла група зареєстрованих. І це ті цифри, які ми маємо на сьогодні», - зауважив посадовець.

У комітеті зазначають, що підтримують зв’язок із сім’ями і працюють над встановленням долі зареєстрованих людей.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.



