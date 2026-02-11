«Поверніть мені ім’я»: прем’єра фільму Радіо Свобода про повернення тіл зниклих безвісти

У Києві у кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем’єра фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім'я». На подію прийшли рідні безвісти зниклих, ті, хто займається пошуком та ідентифікацією тіл загиблих воїнів, військовослужбовці, ветерани, журналісти та правозахисники. У документальному фільмі ідеться про процес повернення та ідентифікації тіл безвісти зниклих українських військових.

Подивитися документальний фільм Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я» найближчим часом можна буде на YouTube Радіо Свобода, а також на Першому каналі «Суспільного».