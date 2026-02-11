Доступність посилання

«Поверніть мені ім’я»: прем’єра фільму Радіо Свобода про повернення тіл зниклих безвісти

У Києві у кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем’єра фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім'я». На подію прийшли рідні безвісти зниклих, ті, хто займається пошуком та ідентифікацією тіл загиблих воїнів, військовослужбовці, ветерани, журналісти та правозахисники. У документальному фільмі ідеться про процес повернення та ідентифікації тіл безвісти зниклих українських військових.

Подивитися документальний фільм Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я» найближчим часом можна буде на YouTube Радіо Свобода, а також на Першому каналі «Суспільного».

Промова очільниці громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександри Матвійчук перед прем’єрою документальної стрічки кореспондента Радіо Свобода Мар’яна Кушніра «Поверніть мені ім’я»
1 Промова очільниці громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександри Матвійчук перед прем’єрою документальної стрічки кореспондента Радіо Свобода Мар’яна Кушніра «Поверніть мені ім’я»
Хвилина мовчання перед показом фільму
2 Хвилина мовчання перед показом фільму
«Зарезервоване місце для людини, яка зникла безвісти» у першому ряду кінотеатру, де відбувається прем’єра фільму
3 «Зарезервоване місце для людини, яка зникла безвісти» у першому ряду кінотеатру, де відбувається прем’єра фільму
Прем’єра документального фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я» у кінотеатрі «Жовтень»
4 Прем’єра документального фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я» у кінотеатрі «Жовтень»
Керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» та один із героїв фільму Олексій Юков (праворуч) під час показу стрічки
5 Керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» та один із героїв фільму Олексій Юков (праворуч) під час показу стрічки
Автор документального фільму «Поверніть мені ім’я» та воєнкор Радіо Свобода Мар’ян Кушнір на тлі глядачів у кінотеатрі під час прем’єри
6 Автор документального фільму «Поверніть мені ім’я» та воєнкор Радіо Свобода Мар’ян Кушнір на тлі глядачів у кінотеатрі під час прем’єри
Емоції глядачів під час перегляду фільму
7 Емоції глядачів під час перегляду фільму
Глядачі під час прем’єри документального фільму «Поверніть мені ім’я»
8 Глядачі під час прем’єри документального фільму «Поверніть мені ім’я»
Після показу фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я»
9 Після показу фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я»
Кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков, виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова та героїня фільму Вероніка Куковицька під час прем’єри документального фільму «Поверніть мені ім’я»
10 Кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, керівник Асоціації дослідників військово-історичної спадщини «Плацдарм» Олексій Юков, виконавча директорка Центру громадянських свобод Олександра Романцова та героїня фільму Вероніка Куковицька під час прем’єри документального фільму «Поверніть мені ім’я»
Автор фільму Мар’ян Кушнір та керівник АДВІС «Плацдарм» Олексій Юков.За словами автора фільму Мар’яна Кушніра, історія розпочинається на полі бою, а завершується, коли тіла загиблих знайшли, ідентифікували і повернули рідним. «Важливо розуміти, що кожен зниклий – це ім’я, яке потрібно знайти і повернути додому», – каже кореспондент
11 Автор фільму Мар’ян Кушнір та керівник АДВІС «Плацдарм» Олексій Юков.

За словами автора фільму Мар’яна Кушніра, історія розпочинається на полі бою, а завершується, коли тіла загиблих знайшли, ідентифікували і повернули рідним. «Важливо розуміти, що кожен зниклий – це ім’я, яке потрібно знайти і повернути додому», – каже кореспондент
«Ми рятуємо не мертвих, ми рятуємо живих. Бо першочергово йдеться про родини, які чекають», – зазначив один із героїв фільму та голова АДВІС «Плацдарм» Олексій Юков (третій зліва), який займається пошуком тіл зниклих безвісти вже 27 років
12 «Ми рятуємо не мертвих, ми рятуємо живих. Бо першочергово йдеться про родини, які чекають», – зазначив один із героїв фільму та голова АДВІС «Плацдарм» Олексій Юков (третій зліва), який займається пошуком тіл зниклих безвісти вже 27 років
Портрет одного зі зниклих безвісти тримають його рідні у залі під час прем’єри фільму. «Головна ідея – показати апокаліптичні події, які переживає Україна через Росію. Президент України днями заявив, що на полі бою – 55 тисяч вбитих оборонців, але значно більше безвісти зниклих. У нас є конкретна цифра у фільмі. Станом на кінець 2025 року тільки офіційна кількість безвісти зниклих – 80 тисяч. Потрібно сприймати це не як цифру, а як конкретну історію людини», – розповідає редактор стрічки Дмитро Джулай
13 Портрет одного зі зниклих безвісти тримають його рідні у залі під час прем’єри фільму.

«Головна ідея – показати апокаліптичні події, які переживає Україна через Росію. Президент України днями заявив, що на полі бою – 55 тисяч вбитих оборонців, але значно більше безвісти зниклих. У нас є конкретна цифра у фільмі. Станом на кінець 2025 року тільки офіційна кількість безвісти зниклих – 80 тисяч. Потрібно сприймати це не як цифру, а як конкретну історію людини», – розповідає редактор стрічки Дмитро Джулай
Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус (в центрі) на прем’єрі фільму. Він наголосив на важливості роботи журналістів, які розповідають світу про реалії війни
14 Президент і генеральний директор Радіо Свобода Стівен Капус (в центрі) на прем’єрі фільму. Він наголосив на важливості роботи журналістів, які розповідають світу про реалії війни
Директорка Української редакції Радіо Свобода Мар’яна Драч (праворуч) та очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук на прем’єрі показу фільму
15 Директорка Української редакції Радіо Свобода Мар’яна Драч (праворуч) та очільниця громадської організації «Центр громадянських свобод» Олександра Матвійчук на прем’єрі показу фільму
Бригадний генерал, заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко вручає почесний нагрудний знак «За сприяння війську» воєнкору Радіо Свобода та автору фільму Мар’яну Кушніру
16 Бригадний генерал, заступник головнокомандувача Збройних сил України Андрій Лебеденко вручає почесний нагрудний знак «За сприяння війську» воєнкору Радіо Свобода та автору фільму Мар’яну Кушніру
Сергій Нужненко

Сергій Нужненко – репортажний фотограф. Був учасником Революції гідності, пережив побиття «беркутівцями» і тримання під вартою. У 2016 році Нужненко почав співпрацювати з Радіо Свобода як фрілансер, а у 2021 долучився до команди як штатний фотограф. З лютого 2022 року став воєнним фотокореспондентом Радіо Свобода. Знімав події на Київщині, Чернігівщині, Харківщині, а зараз переважно працює на Донбасі. Коли 31 березня 2023 року до річниці звільнення Київщини Укрпошта випустила нову серію марок, то знімки фотокореспондента Радіо Свобода Сергія Нужненка використали для марок із зображеннями Ірпеня та Бучі. Роботи Нужненка доповнили міжнародну виставку #OntheFrontlinesofTruth, яку організували громадська організація Інститут масової інформації та міжнародна організація в галузі розвитку незалежних медіа Internews. Фотографії виставили на вокзалі у Вільнюсі. Також знімок Нужненка про російську агресію в Україні увійшов у 100 фотографій 2022 року за версією журналу Time.

У 2024 році воєнний фотокор Радіо Свобода Сергій Нужненко став лауреатом українського конкурсу «Честь професії».

NuzhnenkoS@rferl.org

