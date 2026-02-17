Фільм Радіо Свобода про повернення тіл зниклих безвісти вийшов на YouTube

Фільм Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я», що розповідає про повернення тіл українських солдатів, які вважалися зниклими безвісти, вийшов 17 лютого для широкого кола глядачів на YouTube.

«Цей фільм про те, як повертаються тіла загиблих українських солдатів. Це свідчення масштабів горя, якого завдала і продовжує завдавати Росія. Це чесна розповідь про солдатів цієї війни, які числяться як «зниклі безвісти». Йдеться не про записи в документах, статистику чи просто про факт смерті. Йдеться про велику роботу тих, хто ідентифікує та встановлює імена. Йдеться про тисячі сімей, які шукають своїх близьких, і, зрештою, про жертву, яку їм довелося принести», – йдеться в анотації фільму.

Документальна картина, автором якої є воєнкор Радіо Свобода Мар’ян Кушнір, бере свій початок на полі бою, а завершується, коли тіла загиблих знайшли, ідентифікували і повернули рідним.

Фільм розкриває значення поняття «зниклий безвісти» через конкретні історії людей, які страждають від невизначеності, зокрема, історію жінки, яка за один рік стала дружиною, матір’ю та вдовою.

Прем’єра документального фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім’я» відбулася 10 лютого в Києві у кінотеатрі «Жовтень».

Попри морозний день і холодне приміщення, на прем'єру прийшли рідні безвісти зниклих, ті, хто займається пошуком та ідентифікацією тіл загиблих воїнів, військовослужбовці, ветерани, журналісти і правозахисники.

Показ та обговорення фільму спільно організували «Центр громадянських свобод» і Радіо Свобода.

Документальну стрічку «Поверніть мені імʼя» команда Радіо Свобода готувала пів року, зокрема за підтримки Пулітцерівського центру.

НАД ФІЛЬМОМ ПРАЦЮВАЛИ

Автор: Мар’ян Кушнір

Редактор: Дмитро Джулай

Продюсер: Владислав Яцків

Оператор: Мар’ян Кушнір, Павло Холодов, Ганна Кудрявцева

Монтаж: Вікторія Макарова, Мар’ян Кушнір.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: «Поверніть мені ім'я»: прем'єра фільму Радіо Свобода про повернення тіл зниклих безвісти У Києві у кінотеатрі «Жовтень» відбулася прем'єра фільму Радіо Свобода «Поверніть мені ім'я»
















