Журналіст Радіо Свобода врятував 4-річну дитину з пожежі на Київщині після влучання російського дрона

Журналіст, фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку, винісши її на руках із помешкання багатоквартирного будинку Білогородки, що під Києвом, куди у ніч на 28 січня влучив російський дрон.

Мама дівчинки та чоловік, з яким вона проживала, загинули. Дитина перебуває в безпеці, її забрали батько та старший брат.

«Я був вдома, почув вибух. Дрон врізався у дах нашого будинку, у верхню двоповерхову квартиру. Я побачив пожежу, схопив редакційний тактичний рюкзак, і побіг нагору, шукати місце, де відбувся вибух. Побачив привідчинені двері в місці, куди було влучання. Відчинив їх – і побачив дитину, яка лежала на дивані, закутана у ковдру, плакала, кричала, кликала маму. Я побачив вогонь, який розповсюджувався вже зверху. Зрозумів, що батьки, скоріше за все, спали на другому поверсі. Я бігом дитину забрав з дивана, виніс з квартири, віддав її одному з сусідів і побіг назад всередину. Думав, що, можливо, там люди будуть ще живі. Але вогонь вже дуже сильно розповсюдився. Із того, що мені потім стало відомо, дрон влучив так, що цих двох людей – чоловіка і жінку, їх привалило, і вони там і загинули», – розповідає Мар’ян Кушнір.

«Дівчинка, коли я її виніс, вона почала дуже плакати, а потім сильно труситися, вона обійняла мене. І тоді мені стало дуже боляче. За 10 років війни я ніколи не мав таких відчуттів, коли, тримаючи на руках чотирирічну дитину, яка плаче, усвідомлюю, що її мама мертва», – додав журналіст.

Про наслідки російської атаки по Білогородській громаді Київської області, здійсненої у ніч проти 28 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник. За його словами, у багатоповерховому житловому будинку загорілися покрівля та верхній поверх, загинули двоє мешканців будинку - жінка та чоловік. Ще чотирьом постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Мар’ян Кушнір працює на Радіо Свобода із 2015 року, висвітлював події Революції гідності, а потім російсько-українську війну як фронтовий кореспондент. У березні 2022 року отримав контузію під час зйомок штурмових дій під час відбиття російського наступу на Київщині. Протягом усіх років війни, спочатку гібридної, а потім і повномасштабної, він документує бойові дії на всіх гарячих напрямках – на Київщині, Харківщині, Донеччині, Запоріжжі, Херсонщині.

Кушнір є лауреатом журналістської премії «Честь професії» за 2022 і 2024 роки. Його матеріал «Бій на Київщині: Українські військові пішли у контрнаступ» переміг у номінації «Найкраще новинне висвітлення резонансної події», а згодом журі відзначило репортаж «ЗСУ пішли в контратаку під Бахмутом: перші кадри з поля бою».

У 2023 році Мар'ян Кушнір отримав спеціальну відзнаку від Bucha Journalism Conference за «непохитність відданості принципам і цінностям журналістської професії та винятковій мужності під час російсько-української війни».

