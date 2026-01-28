Доступність посилання

Новини | Суспільство

Нічна атака РФ: голова Київщини повідомив про двох загиблих

Ілюстраційне фото. Наслідки російських атак на Київщині, листопад 2025 року
Ілюстраційне фото. Наслідки російських атак на Київщині, листопад 2025 року

Росія атакувала Київську область вночі проти 28 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє наших земляків – чоловік і жінка. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата для родин і всього регіону», – заявив він.

Калашник додав, що ще четверо людей звернулися по медичну допомогу: у молодої жінки та двох дітей гостра реакція на стрес, чоловік отруївся продуктами горіння. Усім постраждалим надали необхідну допомогу на місці.

За даними голови області, пожежу в житловому будинку локалізували.


Раніше Калашник повідомив про пошкодження багатоповерхового житлового будинку, де загорілися покрівля та верхній поверх.

Повітряні сили фіксували, зокрема, рух безпілотників у Київській області вночі на 28 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

