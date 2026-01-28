Нічна атака РФ: голова Київщини повідомив про двох загиблих

Росія атакувала Київську область вночі проти 28 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Микола Калашник.

«У Білогородській громаді внаслідок атаки загинули двоє наших земляків – чоловік і жінка. Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Це непоправна втрата для родин і всього регіону», – заявив він.

Калашник додав, що ще четверо людей звернулися по медичну допомогу: у молодої жінки та двох дітей гостра реакція на стрес, чоловік отруївся продуктами горіння. Усім постраждалим надали необхідну допомогу на місці.

За даними голови області, пожежу в житловому будинку локалізували.





Раніше Калашник повідомив про пошкодження багатоповерхового житлового будинку, де загорілися покрівля та верхній поверх.

Повітряні сили фіксували, зокрема, рух безпілотників у Київській області вночі на 28 січня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.