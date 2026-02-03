За порятунок людей: журналіст Радіо Свобода Мар’ян Кушнір і сержант Рожковський відзначені орденами «За мужність»

Журналіст Радіо Свобода, фронтовий кореспондент Мар’ян Кушнір і сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав Рожковський відзначені орденами «За мужність», повідомив 3 лютого президент України Володимир Зеленський.

«Сержант 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» Владислав на позивний Омар рятував людей після російської терористичної атаки ударними дронами по пасажирському потягу на Харківщині минулого тижня. Владислав був одним із більш ніж 200 пасажирів потяга. Одразу після обстрілу почав допомагати людям з евакуацією та надавав медичну допомогу всім, хто цього потребував.

Воєнний кореспондент Радіо Свобода Мар'ян Кушнір зміг урятувати чотирирічну дитину з квартири, охопленої вогнем унаслідок російської атаки ударними дронами на Київщині», – нагадав про вчинки військового і журналіста глава держави.

Зеленський подякував Владиславу Рожковському та Мар’яну Кушніру «за небайдужість і захист життів – і на фронті, і в тилу». «Саме завдяки таким людям наша країна тримається і бореться проти ворога», – наголосив президент.

Журналіст, фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку, винісши її на руках із квартири, в яку в ніч на 28 січня влучив російський дрон у Білогородці під Києвом. Мама дівчинки та чоловік, з яким вона проживала, загинули. Дитина перебуває в безпеці, її забрали 20-річний старший брат і його батько, колишній чоловік загиблої.

Сержант Владислав Рожковський їхав у поїзді Барвінкове – Львів, Чоп, який 27 січня зазнав атаки росіських дронів і прямого влучання одного з «Шахедів» у вагон із пасажирами. Військовий евакуював з місця удару пасажирів, зокрема, маму з немовлям.



