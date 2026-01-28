Зеленський подякував воєнкору Кушніру та сержанту Рожковському за порятунок людей після ударів РФ

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому відеозверненні 28 січня відзначив людей, які допомагали потерпілим співвітчизникам після російських ударів по цивільних об’єктах.

Розповівши про загибель двох людей унаслідок удару дрона по багатоповерхівці в Білогородці на Київщині, глава держави згадав про порятунок 4-річної дівчинки, яка перебувала в одному помешканні зі своїми батьками.

«Хочу подякувати Марʼяну Кушніру, журналісту «Радіо Свобода», воєнкору, який мужньо діяв і врятував цю дівчинку. Багато залежить саме від того, що наші люди не втрачають мужності. Напередодні росіяни вдарили по звичайному цивільному потягу – дронами. Були загиблі, були поранені. У потягу їхав український сержант – воїн 93-ї окремої механізованої бригади Владислав Рожковський, позивний Омар. Не розгубився і все, що міг, робив заради того, щоб допомогти іншим. Я хочу подякувати тобі, Владиславе! Дякую всім, хто робить зараз усе можливе й неможливе, щоб урятувати якнайбільше людей, якнайбільше життів», – сказав президент.

Журналіст, фронтовий кореспондент Радіо Свобода Мар’ян Кушнір врятував 4-річну дівчинку, винісши її на руках із квартири, в яку в ніч на 28 січня влучив російський дрон у Білогородці під Києвом. Мама дівчинки та чоловік, з яким вона проживала, загинули. Дитина перебуває в безпеці, її забрали 20-річний старший брат і його батько, колишній чоловік загиблої.

Сержант Владислав Рожковський їхав у поїзді Барвінкове – Львів, Чоп, який 27 січня зазнав атаки росіських дронів і прямого влучання одного з «Шахедів» у вагон із пасажирами. Військовий евакуював з місця удару пасажирів, зокрема, маму з немовлям.



