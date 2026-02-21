МКЧХ отримав понад 200 тисяч запитів від родин зниклих безвісти українців і росіян – гендиректор

У базі Міжнародного комітету Червоного Хреста зареєстровані кілька десятків тисяч українців, які вважаються зниклими безвісти унаслідок війни – про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів генеральний директор МКЧХ П’єр Крехенбюль.

Також, за словами Крехенбюля, загальна кількість зареєстрованих звернень від українських та російських родин щодо безвісти зниклих за особливих обставин перевищує 200 тисяч.

«Йдеться про тих, хто, ймовірно, перебуває в полоні, та людей, які, можливо, загинули в бою. Тож це ціла група зареєстрованих. І це ті цифри, які ми маємо на сьогодні», - зауважив посадовець.

Читайте також: Гендиректор МКЧХ: Червоний Хрест відвідав 8400 полонених з лютого 2022 року, більшість – в Україні

У комітеті зазначають, що підтримують зв’язок із сім’ями та працюють над встановленням долі зареєстрованих людей.

У лютому 2025 року Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов повідомив, що Реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, містить дані про 62 948 людей – це як цивільні, так і військові.

В Україні з травня 2023 року запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.