Гендиректор МКЧХ: Червоний Хрест відвідав 8400 полонених з лютого 2022 року, більшість – в Україні

Міжнародний комітет Червоного Хреста від початку повномасштабної російсько-української війни відвідав 8400 військовополонених, переважна більшість із них – на території України. Про це в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода заявив генеральний директор МКЧХ П’єр Кренбюль. За його словами, питання доступу до військовополонених є пріоритетним для організації.

«Ми вдячні за той доступ, що ми маємо і за співпрацю, яку з Україною ми маємо. Що стосується території РФ, ми не маємо того рівня доступу, до якого прагнемо. І продовжуємо працювати над цим питанням», – сказав Кренбюль.

На уточнююче питання щодо того, скільки конкретно українських військовополонених відвідав Червоний Хрест, посадовець відповіді не надав. Як і на запитання, скільки випадків відмови Росією допускати до місць утримання зафіксовано організацією. За словами Кренбюля, така інформація є конфіденційною.

За Женевськими конвенціями, країни зобов’язані надавати доступ для МКЧХ. Кренбюль стверджує, що Червоний Хрест регулярно відправляє запити до місць утримання військовополонених в Росії. Втім, ситуація наразі залишається незмінною.

«Ми не можемо нав’язати свою волю», – додав він.

За останніми даними, які озвучив 14 лютого президент Володимир Зеленський, Росія утримує близько 7 тисяч українських військовополонених, Україна – понад 4 тисячі полонених.

5 лютого Україна в рамках 71-го обміну полоненими з Росією повернула з неволі 157 військових і цивільних громадян. Це – перший у 2026 році обмін полоненими. За даними координаційного штабу, з російської неволі визволено 150 військових і сімох цивільних українців.



