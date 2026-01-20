Доступність посилання

Голову місії МКЧХ в Україні викликали до МЗС через «проведення хибних паралелей між Україною й Росією»

У міністерстві зазначили, що представники МКЧХ під час зустрічі визнали недоречність таких спроб прирівняння відповідальності

Міністерство закордонних справ України повідомило, що 20 січня до МЗС викликали голову місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Хуана-Педро Шерера для «обговорення деяких некоректних публічних заяв» керівництва комітету.

«Під час зустрічі українська сторона висловила глибоке розчарування заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи і Центральної Азії від 14 січня 2026 року, в якій фактично зрівнюється відповідальність РФ як держави-агресора й України, що захищає себе і свій народ, за людські страждання», – йдеться в повідомленні.

«Українська сторона наголосила, що на відміну від російського агресора Україна завдає ударів виключно по законних військових об’єктах противника в межах реалізації свого невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН. У цьому контексті будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною і Росією є аморальними, помилковими й абсолютно неприйнятними», – додали в МЗС.

У міністерстві зазначили, що представники МКЧХ під час зустрічі визнали недоречність таких спроб прирівняння відповідальності і погодилися з необхідністю удосконалення комунікаційних підходів комітету в подальшому.

«Хуан-Педро Шерер також зазначив, що він та його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію і на власному досвіді відчувають наслідки атак РФ. Сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, зокрема шляхом проведення візитів, з метою забезпечення глибшого розуміння стороною МКЧХ актуальної гуманітарної кризи в Україні, спричиненої атаками РФ, а також обговорили шляхи посилення зусиль МКЧХ з отримання доступу до українських військовополонених та утримуваних цивільних осіб», – повідомили в МЗС.

У місії МКЧХ не коментували візит своїх представників до Міністерства закордонних справ України.

14 січня у МКЧХ опублікували заяву, в якій зазначили, що «нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні й Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води й опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді й інших районах». Після цього, 15 січня, МЗС заявило про намір викликати представників організації.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

