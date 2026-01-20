Голову місії МКЧХ в Україні викликали до МЗС через «проведення хибних паралелей між Україною й Росією»

Міністерство закордонних справ України повідомило, що 20 січня до МЗС викликали голову місії Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Хуана-Педро Шерера для «обговорення деяких некоректних публічних заяв» керівництва комітету.

«Під час зустрічі українська сторона висловила глибоке розчарування заявою регіонального директора МКЧХ з питань Європи і Центральної Азії від 14 січня 2026 року, в якій фактично зрівнюється відповідальність РФ як держави-агресора й України, що захищає себе і свій народ, за людські страждання», – йдеться в повідомленні.

«Українська сторона наголосила, що на відміну від російського агресора Україна завдає ударів виключно по законних військових об’єктах противника в межах реалізації свого невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН. У цьому контексті будь-які спроби ототожнення, зрівнювання або проведення хибних паралелей між Україною і Росією є аморальними, помилковими й абсолютно неприйнятними», – додали в МЗС.

У міністерстві зазначили, що представники МКЧХ під час зустрічі визнали недоречність таких спроб прирівняння відповідальності і погодилися з необхідністю удосконалення комунікаційних підходів комітету в подальшому.

«Хуан-Педро Шерер також зазначив, що він та його колеги в Києві добре розуміють реальну гуманітарну ситуацію і на власному досвіді відчувають наслідки атак РФ. Сторони домовилися сприяти подальшому посиленню двостороннього діалогу, зокрема шляхом проведення візитів, з метою забезпечення глибшого розуміння стороною МКЧХ актуальної гуманітарної кризи в Україні, спричиненої атаками РФ, а також обговорили шляхи посилення зусиль МКЧХ з отримання доступу до українських військовополонених та утримуваних цивільних осіб», – повідомили в МЗС.

У місії МКЧХ не коментували візит своїх представників до Міністерства закордонних справ України.

14 січня у МКЧХ опублікували заяву, в якій зазначили, що «нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні й Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води й опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді й інших районах». Після цього, 15 січня, МЗС заявило про намір викликати представників організації.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.