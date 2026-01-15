Голову делегації МКЧХ викличуть до МЗС – Сибіга

До Міністерства закордонних справ України викличуть голову делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста через заяву МКЧХ щодо «ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні й Росії», повідомив очільник МЗС Андрій Сибіга.

На своїй сторінці у соцмережі Х Сибіга назвав заяву «ганебною».

«Хибна моральна еквівалентність між агресором і країною, яка захищається, є неприйнятною. На відміну від Росії, Україна діє в рамках міжнародного гуманітарного права і нашого невід’ємного права на самооборону. Не дивно, що репутація МКЧХ перебуває в кризі внаслідок таких заяв, які відбілюють російські воєнні злочини і ще більше підривають довіру до організації, особливо враховуючи її тривалу нездатність забезпечити систематичний доступ до українських військовополонених і цивільних осіб, незаконно утримуваних Росією», – написав Сибіга.

«Я також запрошую людей, які написали і схвалили цю заяву, залишити свої теплі офіси, приїхати до України і провести день у холодному будинку. Можливо, до них повернеться відчуття реальності», – додав він.

Коли саме до МЗС буде викликаний голова делегації МКЧХ в Україні, Сибіга не уточнив.

Раніше у МКЧХ опублікували заяву, в якій зазначили, що «нещодавні удари по критично важливій інфраструктурі в Україні й Росії залишили мільйони людей майже без електроенергії, води й опалення на тлі мінусових температур у Києві, Дніпрі, Донецьку, Бєлгороді й інших районах».

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.

Тим часом, губернатор Бєлгородської області Росії В’ячеслав Гладков закликав жителів регіону бути готовими до переїзду «в разі виникнення складної, надзвичайної ситуації» через проблеми з тепло- й електропостачанням. Енергетична криза в області виникла після українських ударів по двох ТЕЦ і підстанції в ніч проти 9 січня.