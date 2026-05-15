Новий обмін полоненими: додому повернулися 205 українських військових – Зеленський

Україна та Росія провели перший етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1000», повідомив президент Володимир Зеленський 15 травня:

«Вдома 205 українців. Сьогодні з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Це перший етап обміну 1000 на 1000».

Він уточнив, що більшість військових були в російському полоні ще з 2022 року. Серед них є захисники Маріуполя й учасники бойових дій на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках.

«Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону», – додав Зеленський.





Координаційний штаб з питань поводження з військополоненими уточнює, що один зі звільнених – нацгвардієць, що потрапив в полон на Чорнобильській АЕС. Наймолодшому з військових виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки.

«Визволені Захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати», – повідомляє штаб.

У відомстві додали, що готуються наступні етапи обміну «1000 на 1000».

Президент США Дональд Трамп увечері 8 травня заявив, що вдалося досягнути згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною – 9, 10 і 11 травня. За його словами, воно мало передбачати як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.