«Цілком справедливі відповіді»: Зеленський про удари дронів по Москві

«Цілком справедливі» відповіді на російське затягування війни та удари по українських містах і громадах, зазначив президент Володимир Зеленський, коментуюи атаку дронів по Москві та області.

«Цього разу українські далекобійні санкції досягли Московського регіону, і ми чітко говоримо росіянам: їхня держава повинна закінчити свою війну. Українські виробники дронів і ракет продовжують свою роботу. Вдячний СБУ та всім Силам оборони України за влучність. Дистанція від державного кордону України – більше 500 км. Концентрація російської ППО в Московському регіоні – найбільша. Але долаємо. Слава Україні!» – зазначив президент.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 17 травня Москву і область атакували дрони.

Унаслідок атаки дронів на Москву і область були уражені технопарк «Елма», підприємство «Ангстрем», НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів. Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки тощо.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



