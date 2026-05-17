Росія: Москву і область атакували дрони, є пошкодження

У ніч проти 17 травня Москву і область атакували дрони, повідомляють російські телеграм-канали і місцева влада.

Унаслідок атаки дронів на Москву і область були уражені технопарк «Елма», підприємство «Ангстрем», НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів. Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки тощо.

Також у соцмережах писали, що під обстріл дронів потрапила наливна станція нафтопродуктів «Сонлечногорська» в селі Дурикіно Московської області.

Ще OSINT-канали інформували про атаку на завод МКБ «Радуга» у Московській області. Це російське машинобудівне конструкторське бюро, що спеціалізується на розробці крилатих ракет та іншої ракетної техніки.

Унаслідок атаки безпілотників на Москву начебто постраждали 12 людей, повідомив мер російської столиці Сергій Собянін. За його словами, поранення люди нібито дістали поблизу прохідної одного з технологічних підприємств, де на момент удару перебувала зміна будівельників. Собянін стверджує, що роботу підприємства начебто не порушено.

Також, за даними російської влади, внаслідок ударів безпілотників пошкоджені три житлові будинки.

Мер Москви заявив, що протягом останньої доби сили протиповітряної оборони нібито збили понад 120 безпілотників.

Унаслідок однієї з «наймасштабніших атак безпілотників» на Московську область начебто загинуло троє людей, ще п’ятеро зазнали поранень, повідомив губернатор регіону Андрій Воробйов.

За його словами, у Хімках безпілотник нібито влучив у приватний будинок, унаслідок чого загинула жінка. Ще одна людина, як повідомляється, перебуває під завалами. У селі Погорілки поблизу Митищ уламки збитого дрона впали на недобудований будинок. Загинули двоє чоловіків.

У селищі Путілково в Красногорську безпілотник вдарив по багатоквартирному будинку. Пошкоджено кілька квартир, однак, за попередніми даними, постраждалих немає.

У місті Дєдовськ Істринського району дрони влучили у багатоквартирний будинок на вулиці Космонавтів, а також у шість приватних будинків у селищі Агрогородок. Постраждали троє чоловіків та одна жінка.

У селі Суботіно Наро-Фомінського округу після атаки безпілотника загорівся приватний будинок. За даними місцевої влади, постраждалих там немає.

Українська сторона на момент публікації не коментувала ці повідомлення.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».