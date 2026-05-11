«Ми готуємося до нових атак» із боку РФ – Зеленський заявив про відсутність перемир’я

Президент України Володимир Зеленський заявив про недотримання з боку РФ режиму припинення вогню і попередив про високу ймовірність нових ударів із боку Росії.

«Сьогодні на фронті не було тиші, були бойові дії, ми все це зафіксували. Бачимо й те, що Росія не має наміру цю війну завершувати, ми готуємося до нових атак, на жаль. Але мир повинен бути, ми працюємо саме на це», – сказав глава держави у вечірньому відеозверненні 11 травня.

Раніше цього ж дня президент України повідомив про телефонну розмову з президентом Об’єднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом аль Нагаяном.

«Засудив нещодавні удари з Ірану по ОАЕ. І треба зробити все необхідне, щоб реально захистити життя в регіоні Затоки, який має глобальне значення. Важливо, що на фоні цього наші команди продовжують тісно працювати у сфері безпеки. Я радий був почути, що українська експертиза дійсно допомагає будувати надійний захист життя. Обговорили продовження цієї роботи», – написав Зеленський за підсумками діалогу.

Президент США Дональд Трамп увечері 8 травня за київським і московським часом заявив, що вдалося досягнуто згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Як заявив президент США, із проханням про перемир’я звернувся саме він, і президенти України і Росії погодилися.

У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.