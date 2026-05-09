Влада: сили РФ вдарили по багатоповерхівці в Харкові, є постраждалі

Увечері 9 травня армія РФ завдала удару дронами по Індустріальному району Харкова, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

За попередньою інформацією, влучання зафіксовано в дев’ятиповерховий будинок.



«8-річний хлопчик зазнав гострої реакції на стрес внаслідок ворожого удару БпЛА в Індустріальному районі. Медики надають дитині всю необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.

Згодом стало відомо, що через атаку РФ по Харкову постраждало троє людей.

«У всіх постраждалих медики діагностували гостру реакцію на стрес», – зазначив голова ОВА.

Повідомлення про удар надійшло після того, як 8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягнути згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Як заявив президент США, із проханням про перемир’я звернувся саме він, і президенти України і Росії погодилися. У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.