Координаційний штаб повідомив про формування списку полонених для нового обміну, який передали РФ

Україна передала російській стороні перелік для обміну полоненими, повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 10 травня.

Відомство уточнило, що перелік формували «за принципом терміну перебування в полоні українських Захисників і Захисниць» від початку повномасштабного вторгнення Росії до України.

«Формування списку за принципом терміну перебування в полоні було неодноразово погоджено уповноваженими перемовниками України і Росії», – йдеться в повідомленні.

Штаб назвав цей принцип справедливим гуманітарним підходом, що здійснюється за участі та підтримки Сполучених Штатів.





«Перемовний процес зараз триває. Аби зберегти його ефективність, просимо всіх утриматися від поширення будь-якої неперевіреної інформації, отриманої поза офіційними джерелами», – додає відомство.

8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягнути згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Згодом президент Росії заявив, що Москва не отримувала «жодних пропозицій» від Києва щодо обміну полоненими у форматі «1000 на 1000».

Раніше 10 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ контактує з американською стороною про гарантії виконання останніх домовленостей із обміну полоненими. Він висловив надію, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання цих домовленостей. «Ці гарантії брали на себе американці», наголосив президент.