Путін каже, що Україна не надсилала «жодних пропозицій» щодо обміну полоненими «1000 на 1000»

«Жодних пропозицій» від Києва щодо обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» й досі начебто «не надійшло», повідомив президент РФ Володимир Путін 9 травня під час спілкування з журналістами.

«Ми 5 травня передали українській стороні пропозиції про обмін і направили в Україну список із 500 українських військовослужбовців, які перебувають у Росії. Спочатку реакція була така, що потрібно подивитися уважніше, можливо, не всі 500, можливо, 200. А потім взагалі вони зійшли з радарів і прямо сказали, що вони не готові до цього обміну», – заявив Путін.

Водночас він додав, що Кремль нібито «ніколи не відмовлявся від особистих контактів». Путін зазначив, що знає про готовність Зеленського до переговорів, проте закликав його приїхати до столиці РФ.

«Той, хто хоче зустрітися – нехай і приїжджає в Москву», – резюмував він.

Також Путін допустив можливість зустрічі із Зеленським у третій країні. За його словами, «такий формат можливий лише для остаточного підписання домовленостей»:

«Я думаю, що справа в українському конфлікті йде до завершення», – зазначив він.

Також глава Кремля заявив, що техніку не показували на параді в Москві не лише з міркувань безпеки, а й «щоб зосередити увагу на СВО» (так в РФ називають повномасштабне вторгнення в Україну – ред.).

Українська влада наразі ці заяви Путіна публічно не коментувала.

Раніше, 8 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримала згоду Росії провести обмін військовополоненими у форматі «1000 на 1000».

«У рамках перемовного процесу, за посередництва американської сторони, ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі «1000 на 1000». Також має бути встановлений режим тиші 9, 10 та 11 травня. Україна послідовно працює для повернення своїх людей із російського полону. Доручив нашій команді оперативно підготувати все необхідне для обміну», – повідомив глава держави.