Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
Додайте нас у Google
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський: російська армія не дотримується тиші на фронті, ЗСУ діють дзеркально

Володимир Зеленський також згадав про заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито готовий до зустрічі
Володимир Зеленський також згадав про заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито готовий до зустрічі

Протягом дня 10 травня в Україні не фіксували масштабних російських атак, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 травня.

Водночас він вказав на те, що в прифронтових районах і громадах поблизу фронту «спокою не було». Російські війська, зокрема, продовжували штурмову активність на ключових напрямках і завдавали повітряних ударів.

«За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально та захищають наші позиції саме так, як потрібно», – заявив Зеленський.


Він зазначив, що Україна утримувалася від далекобійних ударів у відповідь на відсутність російських масованих атак. Надалі, за його словами, Сили оборони будуть також реагувати дзеркально, і «якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними».

За словами Зеленського, тривають контакти Києва з американською стороною про гарантії виконання останніх домовленостей щодо обміну полоненими. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передав списки на тисячу імен російській стороні. Голова держави висловив надію, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання цих домовленостей.

Він також згадав про заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито готовий до зустрічі:

«Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку».

Читайте також: ЗСУ знешкодили всі БпЛА, якими вночі атакували війська РФ – Повітряні сили

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 травня заявив, що на тлі оголошеного триденного перемир’я на фронті протягом минулої доби зафіксували 147 бойових зіткнень. У зведенні на 16 годину в неділю командування зафіксувало 60 російських атак.

Міністерство оборони РФ удень 8 травня заявило про 1 630 порушень режиму припинення вогню з боку українських військ, хоча президент США Дональд Трамп повідомляв про домовленість щодо режиму тиші на період 9, 10 і 11 травня. Російське відомство також заявляло про порушення припиненню вогню з боку ЗСУ вдень 10 травня. Незалежно перевірити ці твердження неможливо.

***

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG