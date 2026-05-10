Зеленський: російська армія не дотримується тиші на фронті, ЗСУ діють дзеркально

Протягом дня 10 травня в Україні не фіксували масштабних російських атак, повідомив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 10 травня.

Водночас він вказав на те, що в прифронтових районах і громадах поблизу фронту «спокою не було». Російські війська, зокрема, продовжували штурмову активність на ключових напрямках і завдавали повітряних ударів.

«За вчорашню та сьогоднішню добу було вже більш ніж 150 штурмових дій, більше сотні обстрілів і ще майже десять тисяч ударів дронами-камікадзе. Тобто на фронті російська армія тиші не дотримується й навіть особливо не намагається. Усі наші українські підрозділи діють дзеркально та захищають наші позиції саме так, як потрібно», – заявив Зеленський.





Він зазначив, що Україна утримувалася від далекобійних ударів у відповідь на відсутність російських масованих атак. Надалі, за його словами, Сили оборони будуть також реагувати дзеркально, і «якщо росіяни вирішать повернутись до повноформатної війни – наші санкції за це будуть негайно й будуть відчутними».

За словами Зеленського, тривають контакти Києва з американською стороною про гарантії виконання останніх домовленостей щодо обміну полоненими. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими передав списки на тисячу імен російській стороні. Голова держави висловив надію, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання цих домовленостей.

Він також згадав про заяву президента РФ Володимира Путіна про те, що він нібито готовий до зустрічі:

«Зараз Путін сам каже, що нарешті готовий до реальних зустрічей – трошки підштовхнули ми його, і ми давно приготувались до зустрічей, – то треба знаходити формат. Треба закінчувати цю війну – і надійно гарантувати безпеку».

Генеральний штаб Збройних сил України вранці 10 травня заявив, що на тлі оголошеного триденного перемир’я на фронті протягом минулої доби зафіксували 147 бойових зіткнень. У зведенні на 16 годину в неділю командування зафіксувало 60 російських атак.

Міністерство оборони РФ удень 8 травня заявило про 1 630 порушень режиму припинення вогню з боку українських військ, хоча президент США Дональд Трамп повідомляв про домовленість щодо режиму тиші на період 9, 10 і 11 травня. Російське відомство також заявляло про порушення припиненню вогню з боку ЗСУ вдень 10 травня. Незалежно перевірити ці твердження неможливо.