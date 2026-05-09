США готові направити делегацію до Росії для переговорів щодо України – Трамп

Лідер Сполучених Штатів Дональд Трамп під час спілкування з журналістми у Білому домі заявив, що готовий направити американську делегацію до Москви для переговорів щодо війни в Україні.

Під час розмови з журналістами американського президента США запитали, чи готовий він відправити своїх переговірників до Москви для обговорення можливого врегулювання війни.

У відповідь Трамп заявив, що не виключає такого сценарію. «Ну, я б це зробив. Я б дуже хотів, щоб ця війна закінчилася», – зазначив він.

Інших деталей щодо можливого формату переговорів або потенційного складу делегації президент США не навів.

Окрім того, Трамп заявив, що сторони планують провести обмін полоненими «найближчим часом».

«Я б дуже хотів побачити кінець конфлікту між РФ та Україною, де минулого місяця загинули 25 тис. молодих військових. У середньому щомісяця гинуть 25-30 тис. вояків», – наголосив він.