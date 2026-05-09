Пєсков після заяв Трампа: продовження перемир’я з Україною поки не обговорювали

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що продовження перемир’я Росії з Україною поки що не обговорювали. Він сказав про це 9 травня, відповідаючи на запитання про те, чи бачили в Кремлі заяви президента США Дональда Трампа, який висловив сподівання, що припинення вогню буде продовжене.

«Не бачили. Перемир’я зараз – 9, 10, 11 травня, інших розмов не було», – цитує Пєскова російське державне агентство ТАСС.

Президент США Дональд Трамп 8 травня висловив припущення, що перемир’я між Росією й Україною може тривати довше за оголошені три дні, і наголосив, що хотів би побачити «значне продовження» припинення вогню. «Можливо. Це було б добре. Я хотів би, щоб це (війна – ред.) зупинилося», – заявив він журналістам.

Перед тим президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягнуто згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000. Як заявив президент США, із проханням про перемир’я звернувся саме він, і президенти України і Росії погодилися.

У Києві й Москві згодом підтвердили домовленості.

Президент України Володимир Зеленський, зокрема, видав указ «Про проведення параду в Москві». У ньому йдеться про те, що у відповідь на численні прохання, висловлені в переговорах з американською стороною, з гуманітарними цілями, дозволяється провести парад у Москві 9 травня, і під час параду Красну площу, координати якої наводяться в документі, виключено з планів використання українського озброєння.

Речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи указ, сказав: «Горе тому, хто над Днем перемоги намагається кепкувати. І такі дурні жарти. Це швидше його велике лихо», і додав, що РФ «нічий дозвіл не потрібний».