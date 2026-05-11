Зеленський: США залишаються в дипломатії, тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну

«Важливо, що Америка залишається в дипломатії, і зокрема виступила посередником у питанні про обмін полоненими. На необхідному рівні тривають контакти, щоб погодити конфігурацію обміну. Списки передані, і ми розраховуємо, що американська сторона буде активною в забезпеченні реалізації цієї домовленості», – написав він у телеграмі після доповіді секретаря РНБО Рустема Умєрова за підсумками зустрічі з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером.

За словами Зеленського, в США обговорювали, серед іншого, можливі формати зустрічей і перемовин на рівні лідерів для завершення російської війни.

8 травня президент США Дональд Трамп заявив, що вдалося досягнути згоди про триденне перемир’я між Росією й Україною. За словами Трампа, припинення вогню триватиме 9, 10 і 11 травня і передбачатиме як зупинку бойових дій, так і обмін полоненими у форматі 1000 на 1000.

Але президент РФ Володимир Путін 9 травня заявив, що «жодних пропозицій» від Києва щодо обміну полоненими у форматі «1000 на 1000» й досі начебто «не надійшло». Він також додав, що Кремль нібито «ніколи не відмовлявся від особистих контактів» і закликав Зеленського приїхати до столиці РФ.

10 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що Київ контактує з американською стороною про гарантії виконання останніх домовленостей із обміну полоненими. Він висловив надію, що американська сторона буде активною в забезпеченні виконання цих домовленостей. «Ці гарантії брали на себе американці», наголошував президент.



