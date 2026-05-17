У Міноборони уточнили, які об’єкти в Москві та області вдалось уразити дронами

Міністерство оборони України підтвердило удари по низці об’єктів у Москві та Московській області, серед яких – НПЗ, нафтобаза та виробництва мікроелектроніки, йдеться у повідомленні відомства.

У відомстві кажуть, що Москва та область пережили «одну з наймасштабніших атак» за час повномасштабної війни.

«Війна повертається туди, звідки прийшла», – зазначили у Міноборони.

За даними міністерства, Сили оборони вперше уразили Московський нафтопереробний завод, нафтобазу «Солнечногорская», а також низку підприємств, пов’язаних із виробництвом мікроелектроніки.

«Раніше ці обʼєкти були захищені величезною кількістю засобів ППО. Але сталося щось дивне. Боже, бомбі Росію», – додали в Міноборони.

Раніше стало відомо, що у ніч проти 17 травня Москву і область атакували дрони.

Унаслідок атаки дронів на Москву і область були уражені технопарк «Елма», підприємство «Ангстрем», НПЗ, аеропорт і наливна станція нафтопродуктів. Основними видами діяльності підприємств-резидентів технопарку є виробництво виробів електронної техніки, випуск контрольно-вимірювальних приладів, оптичної техніки тощо.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».