На російських телеканалах коротко проінформували про атаку дронів на Москву

Російські центральні телеканали – «Перший», «Росія-1» та НТВ – дуже коротко розповіли про одну з найбільших атак безпілотників на Москву та Підмосков’я з початку війни, повідомляє «Агентство».

Як зазначає видання, ці телеканали витратили на тему близько хвилини ефірного часу і подали атаку як подію, що сталася щойно, хоча до моменту виходу випусків після ударів минуло вже кілька годин.

На «Першому каналі» ведучий Максим Шарафутдінов не включив атаку дронів до анонсу головних тем випуску. Про неї стали говорити лише через півтори хвилини після початку ефіру. Аналогічно вчинили «Росія-1» та НТВ.

На «Першому каналі» в денному випуску заявили, що Росія вже дала «відповідь» на атаки, зазначає агентство.

За даними мера Москви Сергія Собяніна, за добу столичний регіон атакували понад 120 безпілотників. У Москві та Підмосков’ї загинули троє людей, більше десятка зазнали поранень. Пошкоджені підприємства ВПК, житлові будинки, нафтові об’єкти та інфраструктура. Президент України Володимир Зеленський назвав атаку справедливою відповіддю на удари Росії.

Міноборони Росії повідомило, що всього за ніч було збито 556 українських безпілотників. Тієї ж ночі Росія атакувала Україну майже 300 дронами.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ). Ударів також зазнають російські об’єкти на окупованих територіях України.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».